Tatvan'da yol yapım çalışmalarına başlandı
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Fen İşleri Müdürlüğü, Tatvan Belediyesi, Bitlis, Tatvan, Güncel

Tatvan'da yol yapım çalışmalarına başlandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde havaların ısınmasıyla yol yapım ve onarım çalışmaları başlatıldı.

22.04.2020 15:10 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:30
Tatvan'da yol yapım çalışmalarına başlandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde havaların ısınmasıyla yol yapım ve onarım çalışmaları başlatıldı.

Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, altyapı çalışmaları tamamlanan Şirinevler, Karşıyaka, Bahçelievler, Fatih, Dumlupınar ve Sosyal mahallelerinin tamamında yol yapımına başladı.

Hidayet, Aydınlar, Kültür, Kale, Esentepe mahallelerinde çalışmaların devam ettiği ilçede, tüm yolların yenileneceği belirtildi.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ilçe genelinde altyapı, temizlik, su ve kanalizasyon çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

İlçenin alt yapısının yenilediğini aktaran Geylani, "Mahallelerimizde yolların yenilenmesi gerekiyordu. 2019'da 120 bin metrekare sathi kaplama, 90 bin metrekare de kilitli parke taşı çalışması gerçekleştirmiştik. 2020 içinde altyapısı tamamlanan ve geçtiğimiz yıl eksik kalan 11 mahallemizde kilitli parke taşı döşemesi ile yol yapım çalışmalarına başladık. Bu mahallelerimizin dışında altyapısına başlayacağımız mahallelerimizde de çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Halkımızın içi rahat olsun Tatvan mücavir alanı içerisinde bulunan ve altyapısı tamamlanan bütün mahallelerimizin yollarını yenileyeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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