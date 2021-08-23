Tatvan'da yol yapım çalışmaları devam ediyor

Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede alt yapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda sıcak asfaltlama ve parke taşı döşeme çalışmaları yürütülüyor.

Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede alt yapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda sıcak asfaltlama ve parke taşı döşeme çalışmaları yürütülüyor.

Çalışmaları inceleyen Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ekiplerin bir yandan alt yapı çalışması yaptığını bir yandan da mahallelerdeki yolları yenilediğini belirtti.

Tuğ ve Karataş mahallelerinde kilitli parke taşı döşeyerek yol yenileme çalışması gerçekleştirdiklerini ifade eden Geylani, şunları kaydetti:

"Tuğ, Hidayet, Yeni Mahalle ve Pınarbaşı mahallelerinin geçiş noktası olan Pınarbaşı Caddesi'nde de sıcak asfaltlama ile yol yenileme çalışmasına başlandı. Üst mahallelerdeki dikey yolları sıcak asfaltla kaplamayı planlıyoruz. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra çarşı merkezinin alt tarafındaki dikey yollarda da sıcak asfalt çalışması yürütülecek. Yatay yollar ve ara sokaklar ise kilitli parke taşıyla kaplanacak. Alt yapı ve yol yapım çalışması tamamlanan çarşı merkezinde kaldırım yenileme çalışmaları devam ediyor. Alt yapısı tamamlanmış cadde ve sokaklarda yol yenileme çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir