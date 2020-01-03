Tatvan'da yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi
Haberler » Güncel » Tatvan'da yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi - Haber

Tatvan'da yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde yol kontrollerinde durdurulan araçta 303 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

03.01.2020 15:43 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:43
Tatvan'da yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi

BİTLİS'in ilçesinde yol kontrollerinde durdurulan araçta 303 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadale Grup ekipleri, ilçe girişinde yaptıkları yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı. Araç içinde yapılan aramada 303 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobilde bulunan U.A. ve C.B. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler