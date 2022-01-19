TATVAN, BİTLİS (İHA) - Tatvan'da yoğun kar yağışı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Hava sıcaklığının eksi 6 dereceye kadar düştüğü Tatvan'da, hayat adeta durma noktasına geldi. İlçeye bağlı köylerde tipi şeklinde görülen kar yağışı, kent genelinde de etkili oluyor. Bitlis ve çevresinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle bütün köy yolu ulaşıma kapanırken, ekipler yolların açılması için yoğun çaba sarf ediyor.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde okullara perşembe günü itibariyle 1 gün ara verildiği belirtilirken, hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Yolların buzlu, havanın ise soğuk olmasından dolayı yürümekte çok zorlandığını belirten Gamze Tunç, "Dün gece başlayan yoğun kar yağışı bugün de devam ediyor. Yarım metreye kadar kar yağışı oldu. Tabi yollar buz ve yürüyemiyoruz. Bundan dolayı da çok zorlanıyoruz. Bugün okullar yarım gün tatil edildi ve köy yolları da kapandı. Hava çok soğuk, ev ihtiyaçlarından dolayı dışarıya çıkmak zorundayız. Allah yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

Mahsun Boğa ise tır şoförü olduğunu dile getirerek, "Tırım yüklü çıkamıyorum. Çıkan arkadaşlarımın hepsi yolda kaldı" dedi.