Tatvan'da yoğun kar yağışı - Haberler
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Tatvan'da yoğun kar yağışı

İhlas Haber Ajansı / Recep Gökhan Kılıç - Haberler | Yerel

Tatvan'da yoğun kar yağışıBİTLİS Bitlis'in Tatvan ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

BİTLİS (İHA) - Tatvan'da yoğun kar yağışı

BİTLİS Bitlis'in Tatvan ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Tatvan'da sabah erken saatlerde etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Kar kalınlığı bazı yerlerde 10 santimetreye ulaşırken, trafikte de aksamalara neden oldu. Ekipler sabah saatlerinden itibaren kar temizleme çalışmalarına başlarken, kentte kar yağışının gün boyu devam edeceği bildirildi.

Tatvan'da yoğun kar yağışı

Tatvan'da yoğun kar yağışı

Tatvan'da yoğun kar yağışı

İhlas Haber Ajansı / Recep Gökhan Kılıç - Son Dakika Haberleri

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