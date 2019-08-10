Tatvan'da yeni sondaj kuyusu çalışmaları başladı

10.08.2019 17:46

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Belediyesi, Karşıyaka ve Kale mahallelerinde uzun yıllardır yaşanan su sıkıntısını çözüme kavuşturmak amacıyla yeni sondaj kuyusu çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı.

Tatvan Su ve Kanalizasyon İdaresi (TASKİ) Müdürlüğü, yürüttüğü sondaj çalışmalarıyla özellikle Kale ve Karşıyaka mahallelerinde ki vatandaşların yaşadığı su sorununun giderilmesi için çalışmaları yürütüyor. TASKİ Müdürlüğü, ilçe genelinde başladığı sondaj çalışmalarıyla vatandaşların uzun yıllardır yaşadığı su sorunun önüne geçmeyi hedefliyor. Bu kapsamda TASKİ, Karşıyaka su deposu civarında yeni bir sondaj kuyusu kazandırmak için hızlı bir şekilde çalışmalara başladı. Kuyudan elde edilen sudan alınacak numunelerin analiz edilmesi sonucunda suyun bağlantısı yapılacak diyen Başkan Geylani, "Çalışmalarına başlanan içme suyu sondaj çalışması sonucunda özellikle bu iki mahallemizde yaklaşık 15 yıldır su sıkıntısı çeken vatandaşlarımız bu konuda rahatlamış olacak. Tabi bununla sınırlı kalmayacağız. Şehrin birçok noktasında içme suyu sondaj çalışmaları yapıp yeni kaynak arayışlarımız olacak. Elde ettiğimiz temiz ve sağlıklı suyu şehir şebekesine bağlayarak ilçedeki su sıkıntısını minimum seviyeye indireceğiz. Bunun dışında devam eden altyapı çalışmalarımız bittikten sonra inşallah uzun yıllar boyunca yaşanan sıkıntılar geride kalmış olacak" şeklinde konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İHA