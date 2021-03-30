Tatvan'da "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi
Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkinlik gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkinlik gerçekleştirildi.
Kaymakamlık önünde düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı ve Tatvan Kaymakam Vekili Furkan Seyman, öğrencilerle yaya geçidine kırmızı çizgi çekti, yolun karşısına geçti.
Sürücülere bilgilendirici broşürlerin dağıtıldığı etkinlikte, bilbordlara da afişler asıldı.
Etkinliğe, Emniyet Müdürü Kubilay Taşkın, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Çağım Barış Türüdü, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir