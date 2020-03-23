Tatvan'da yaşlıların ihtiyaçları "Vefa Sosyal Destek Grubu"nca karşılanıyor Bitlis'in Tatvan ilçesinde 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların market, eczane ve benzeri ihtiyaçları Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu"nca karşılanıyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların market, eczane ve benzeri ihtiyaçları Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu"nca karşılanıyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, evlerinden çıkamayan kronik hastalığı olan ve 65 yaş üstündeki bireylerin ihtiyaçlarının "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince giderildiği belirtildi.

Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Sosyal Hizmet Merkezi ekiplerinin söz konusu vatandaşları evlerinde ziyaret ettiği kaydedilen açıklamada, "Bu amaçla vatandaşlarımızı ziyaret eden kurum çalışanlarımız, vatandaşlarımıza kimliklerini ibraz etmektedirler. Vatandaşlarımız bu konuda Tatvan Belediyesini 153, acil sağlık 112, emniyet 155, Jandarma 156 numaralarından bize ulaşarak yardım talep edebilirler." denildi.

Kaynak: AA