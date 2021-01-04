Tatvan'da uyuşturucu operasyonu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde tabanca, uyarıcı hap ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde tabanca, uyarıcı hap ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri dün, şüpheli İ.A'nın üst ve iş yerinde arama yaptı.

Aramalarda, 0,40 gram metamfetamin, 3 parça halinde 10,82 gram esrar, 12 uyarıcı hap ile kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş