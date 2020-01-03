Tatvan'da uyuşturucu operasyonu
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araçta 303,36 gram metamfetamin ele geçirildi.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araçta 303,36 gram metamfetamin ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince yapılan çalışmalarda, 1 Ocak'ta durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi.
Araçta 303.61 gram metamfetamin ele geçirildiği bildirilen açıklamada, şüpheliler U.A. ve C.B'nin gözaltına alındığı kaydedildi.