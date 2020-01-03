Tatvan'da uyuşturucu operasyonu
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Tatvan'da uyuşturucu operasyonu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araçta 303,36 gram metamfetamin ele geçirildi.

03.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:18
Tatvan'da uyuşturucu operasyonu

'in ilçesinde bir araçta 303,36 gram metamfetamin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince yapılan çalışmalarda, 1 Ocak'ta durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi.

Araçta 303.61 gram metamfetamin ele geçirildiği bildirilen açıklamada, şüpheliler U.A. ve C.B'nin gözaltına alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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