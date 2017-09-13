Tatvan'da Ücretsiz Ygs - Lys Kursları Açılacak

Bitlis'in Tatvan ilçesinde üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik YGS-LYS kursları açılacağı bildirildi.



Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılacak olan YGS-LYS Destekleme ve Yerleştirme Kursları ile ilgili bilgilendirmede bulunan İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, kurslar için 18-29 Eylül tarihleri arasında kayıt başvuruları alınacağını söyledi. Kayıt başvurularının tamamlanmasının ardından 2 Ekim 2017 tarihi itibariyle kursların başlayacağını kaydeden Kaymakam Özkan, kurs kapsamında matematik, geometri, fizik kimya, biyoloji, tarih, edebiyat, dil anlatım, coğrafya, felsefe ve yabancı dil derslerinden kurslar verileceğini kaydetti. Kursların tamamen ücretsiz olarak verileceğine vurgu yapan Özkan, "Bu kurslardan faydalanmak isteyen öğrencilerimizin 18-29 Eylül tarihleri arasında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze başvurarak kayıt başvurularını yapmaları gerekmektedir. Kurslarımız tamamen ücretsiz olup, herhangi bir ücret alınmamaktadır. Öğrenci kayıtlarımız 18-29 Eylül tarihleri arasında yapılacak olup, kurslarımız ise 2 Ekim 2017 tarihinde başlayacaktır. 2016-2017 eğitim öğretim yılında müdürlüğümüz bünyesinde verilen kurslara katılan öğrencilerimizden tıp fakültesi, hukuk fakültesi, mühendislik fakülteleri, eğitim fakültesi ve sağlık alanında birçok bölümü kazanan öğrencilerimiz oldu. Bu öğretim yılında da aynı hedef doğrultusunda çalışmalarımız devam edecektir. İnşallah bu kurslar sayesinde bu yılda yine birçok öğrencimiz istedikleri ve hayalini kurdukları üniversite ve bölümlere yerleşeceklerdir. Bu vesile ile şimdiden tüm öğrencilerimize zihin açıklığı ve başarı diliyorum. Ayrıca bu kursların açılmasında emeği geçen Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze teşekkür ediyor, iyi çalışmalar diliyorum" diye konuştu. - BİTLİS