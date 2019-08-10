Tatvan'da ücretsiz Wİ-Fİ internet hizmeti başladı

10.08.2019 17:44

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından vatandaşın interneti daha yaygın kullanabilmesi için tarafından sahil bandında uygulamaya konulan WİFİ sistemi kullanıma hazır hale getirildi.

Halkın yoğun olarak kullandığı sahil bandında Tatvan Belediyesi tarafından yerleştirilen kablosuz internet sistemi sayesinde artık vatandaşlar cep telefonu, tablet, laptop gibi mobil ağları bulunan cihazlarla internet hizmetinden faydalanabilecek. WİFİ hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların TC kimlik numaralarını ve GSM numaralarını girerek sisteme kaydolmaları ve sonrasında cep telefonlarına gönderilen şifreyi kullanarak kimlik doğrulama işlemini yapmaları gerekiyor. Bu işlemin ardından vatandaşlar Tatvan Belediyesi tarafından verilen ücretsiz internet hizmetinden faydalanabilecekler.

Vatandaşın hizmetine sunulan bu uygulama konusunda açıklama yapan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "Şehrimizin bazı bölgelerine yerleştirmeyi düşündüğümüz ücretsiz internet yani WİFİ olarak adlandırılan kablosuz internet sistemini Tatvan Belediyesi olarak halkın yoğun olarak kullandığı sahil bandında kullanıma açmış bulunmaktayız. Bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlarımız sisteme bağlanarak alacakları kullanıcı adı ve şifre sayesinde sistemden yararlanabilecekler. Halkımıza ücretsiz sunmuş olduğumuz kablosuz internetimiz sayesinde aynı zamanda ilimize misafir gelen vatandaşlarımız da varsa internet ortamında yapması gereken bir işlemi anında işlemini hızlı bir şekilde yapabilecek. WİFİ hizmetinin yanında şarj istasyonları da kurarak hemşerilerimizin bu konuda yaşadığı sıkıntıyı gidereceğiz. WiFİ sistemimizi yoğun kullanım durumunda şehrin diğer bölgelerinde de yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Bizler, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak her türlü hizmeti yapmaya devam edeceğiz. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İHA