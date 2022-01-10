BİTLİS (İHA) - Tatvan'da ücretsiz diksiyon eğitimi

BİTLİS Bitlis'in Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından gençlere yönelik diksiyon eğitimi düzenlendi.

Tatvan'da insanlarla daha iyi iletişim sağlamak ve daha iyi diyalog kurmak amacıyla diksiyon kursu açıldı. Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından açılan kursta, 40 saatlik süreyle diksiyon, beden dili ve hitabet eğitimleri veriliyor. 30 kursiyerin katıldığı programda, gençlere teorik ve uygulama alanında eğitim veren Aile Danışmanı ve İletişim Uzmanı Özkan Kızılkaya, "Günlük hayatta insanlar gerçekten kendini ifade ederken, yanlış kelimeler kullanıyor. Bu kadar tartışmanın, olumsuzun, iletişim probleminin temel kaynağıdır. Kişi somut anlamda iletişim kursa bile doğru kelimeleri doğru kişiyle, doğru anlamda, doğru zamanda ve doğru bir üslupla kullanabilmesi önemlidir" dedi.

Eğitime ciddi anlamda bir talebin olduğunu dile getiren Kızılkaya, "Ne yazık ki birçok kişinin gerçekten iletişim kuramadığını, konuşabilse bile konuşmayı bilme noktasında ne kadar zorluk yaşadığını fark ediyoruz. Şu an ki etkinliğimiz arkadaşlarımıza, öğrencilerimize, kendimizle ve kendi etrafımızdaki insanlarla doğru bir iletişim kurmak nasıl bir süreç bunu anlatmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kursa katılmasındaki amacının kelimeleri daha iyi telaffuz ederek etkili konuşabilmek olduğunu dile getiren kursiyer Gamze Güner ise "Diyarbakır'dan Bitlis'e üniversite okumak için geldim. Diksiyon kursumuz yeni başladı. Buraya katılmamdaki asıl amacım; düzgün konuşmayı, kelimeleri daha iyi bir şekilde telaffuz edip etkili konuşabilmekti. Bu kursun açılmasına vesile olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Etkili ve güzel konuşmanın gerçekten büyük bir öneminin olduğunu belirterek insan ilişkilerinde etkili ve güzel konuşmak için kursa katıldığını belirten Türkçe Öğretmeni Mustafa Sönmez de, "Günümüz insan ilişkilerinde diksiyon eğitiminin, etkili ve güzel konuşmanın gerçekten büyük bir önemi var. Biz de bu yüzden Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisinin açtığı diksiyon kursunda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Buraya gelmemizdeki amacımız, insan ilişkilerinde etkili ve güzel konuşmak için bu kursa kayıt oldum" şeklinde konuştu.