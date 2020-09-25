Tatvan'da TYP kuraları çekildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Toplum Yararına Program kapsamında istihdam edilecek 130 kişi kurayla belirlendi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Toplum Yararına Program kapsamında istihdam edilecek 130 kişi kurayla belirlendi.

İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda istihdam edilecek adaylar için Şehir Stadyumu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak kura çekimi yapıldı.

Programda yer almak için bin 523 kişi arasından noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlenen 130 kişiden şartları yerine getirenler önümüzdeki günlerde işe başlayacak.

Şartları taşımayan adayların yerine de yedek listede yer alan kişiler istihdam edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir