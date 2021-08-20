Tatvan'da trafik kazası; 3 yaralı
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Tatvan'da trafik kazası; 3 yaralı

Tatvan'da trafik kazası; 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

BİTLİS(İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde otomobil ile kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

BİTLİS(İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde otomobil ile kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tatvan Şehir Stadyumu yakınlarında saat 02: 30 sıralarında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen otomobil ile kapalı kasa kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Araçlarda maddi hasar oluşurken, yaralılar ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırdı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS

Tatvan'da trafik kazası; 3 yaralı
Tatvan'da trafik kazası; 3 yaralı
Tatvan'da trafik kazası; 3 yaralı
Tatvan'da trafik kazası; 3 yaralı
Tatvan'da trafik kazası; 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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