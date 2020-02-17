Tatvan'da trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı (2)

17.02.2020 21:22 | Son Güncelleme: 17.02.2020 21:22

ÖLENLERİN SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Bitlis'in Tatvan ilçesi Yelkenli köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve hayatını kaybettiği belirtildi. Kazada aynı aileden Ahmet, Sahila ve Radife Eser'in hayatını kaybettiği, Mehmet ile Bahattin Eser'in tedavilerinin ise sürdüğü kaydedildi. Kazanın ardından Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan da hastaneye giderek yarılıların durumu hakkında bilgi aldı.

Kaynak: DHA