Tatvan'da trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı (2)
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Tatvan'da trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı (2)

ÖLENLERİN SAYISI 3'E YÜKSELDİBitlis'in Tatvan ilçesi Yelkenli köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

17.02.2020 21:22 | Son Güncelleme: 17.02.2020 21:22
Tatvan'da trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı (2)

ÖLENLERİN SAYISI 3'E YÜKSELDİ

'in ilçesi Yelkenli köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve hayatını kaybettiği belirtildi. Kazada aynı aileden Ahmet, Sahila ve Radife Eser'in hayatını kaybettiği, Mehmet ile Bahattin Eser'in tedavilerinin ise sürdüğü kaydedildi. Kazanın ardından Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan da hastaneye giderek yarılıların durumu hakkında bilgi aldı.


Kaynak: DHA
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