Tatvan'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tatvan'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tatvan'da trafik kazası: 1 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Tatvan-Ahlat karayolu üzerinde meydana geldi. Süratli olduğu iddia edilen ve sürücüsünün adı ve plakası öğrenilemeyen Volkswagen Amarok kamyonet, seyir halinde olan İbrahim A. yönetimindeki 06 GE 6581 plakalı Volvo S60 model otomobile arkadan vurup olay kaçtı. Sürücü İbrahim A. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücünün durumu iyi olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aracıyla vurup kaçan ve ismi öğrenilemeyen şahıs Tatvan- Sorgun mevkiinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Kazadan sonra, Tatvan-Ahlat Caddesi üzerinde kazaya karışan sürücülerin akraba ve arkadaşları arasında kavga çıktı. Emniyet ekipleri kavgaya müdahalede bulundu. Çıkan kavgada 5 kişi gözaltına alındı. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Genç uzman çavuş, trafik kazasında hayatını kaybetti

Genç uzman çavuş, trafik kazasında hayatını kaybetti

 Beton mikserinin çarptığı evin balkonunda oturan kadın öldü

Beton mikserinin çarptığı evin balkonunda oturan kadın öldü

 Kazada ölen kişiyi annesi aradı, polis ekipleri 'Oğlunuz iyi, hastaneye gelin' cevabı verdi

Kazada ölen kişiyi annesi aradı, polis ekipleri "Oğlunuz iyi, hastaneye gelin" cevabı verdi
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Tunç Soyer Murat Kurum Hulusi Akar Meral Akşener
Magazin Gülşen Deniz Akkaya Derya Baykal Derya Şensoy
Spor Diego Cristiano Alper Yılmaz Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Mehmet Kasapoğlu Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mustafa Demir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tatvan'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 02:31:12. #1.12#