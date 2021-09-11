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Trafik kazası sonrası çıkan kavga kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trafik kazası sonrası çıkan kavga kameralara yansıdı Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Trafik kazası sonrası çıkan kavga kameralara yansıdı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tatvan-Ahlat karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya süratli olduğu ve sürücüsünün adı ve plakası öğrenilemeyen Volkswagen Amarok kamyonet, seyir halinde olan İbrahim A. yönetimindeki 06 GE 6581 plakalı Volvo S60 model otomobile arkadan vurup olay kaçtı. Çarpmanın sürücü İbrahim A. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücünün durumu iyi olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aracıyla vurup kaçan ve ismi öğrenilemeyen şahıs Tatvan- Sorgun mevkiinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Kazadan sonra, Tatvan-Ahlat Caddesi üzerinde kazaya karışan sürücülerin akraba ve arkadaşları arasında kavga çıktı. Emniyet ekipleri kavgaya müdahalede bulundu. Çıkan kavgada 5 kişi gözaltına alındı.

Trafik kazası sonrası çıkan kavga kameralara yansıdı

Trafik kazası sonrası çıkan kavga kameralara yansıdı

Trafik kazası sonrası çıkan kavga kameralara yansıdı

Trafik kazası sonrası çıkan kavga kameralara yansıdı

Trafik kazası sonrası çıkan kavga kameralara yansıdı

Trafik kazası sonrası çıkan kavga kameralara yansıdı

Trafik kazası sonrası çıkan kavga kameralara yansıdı

Trafik kazası sonrası çıkan kavga kameralara yansıdı
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