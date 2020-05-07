Tatvan'da Trafik Haftası etkinliği
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Tatvan'da Trafik Haftası etkinliği

Tatvan'da Trafik Haftası etkinliği
07.05.2020 22:40 | Son Güncelleme: 07.05.2020 22:40

Tatvan ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, Trafik Haftası kapsamında sürücülere maske ve bilgilendirici broşür dağıttı.

Tatvan ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, Trafik Haftası kapsamında sürücülere maske ve bilgilendirici broşür dağıttı.

İlçe Emniyet Müdürü Vekili Uğur Ural ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Tercan ile polis yol kontrol noktasında uygulamaya katılan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, sürücülere maske ve broşör dağıtarak, Kovid-19 tedbirleri ve trafik kuralları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaymakam Özkan, vatandaşların mümkün oldukça evden çıkmamaları gerektiğini ifade ederek, "Geçen yıl kırmızı düdük ve şapka dağıtmıştık. Bu yıl da maalesef maske dağıtmak zorunda kaldık. 'Evdeyim ama trafik kuralları aklımda.' sloganımızın yazılı olduğu bilgilendirici afişler dağıttık. Vatandaşlarımızın mümkün olduğunca evden çıkmamalarını ve salgın ile mücadele kurallarına uymalarını istiyoruz. Bu konularda arkadaşlarımız gerekli çalışmalarını aralıksız sürdürüyor, kontroller ve denetimler yapılıyor. Trafik kazalarının olmadığı ve üzücü olayların yaşanmadığı güzel günler diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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