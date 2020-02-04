Tatvan'da toplanan kar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

04.02.2020 17:08 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:40

Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklarda biriken karları kamyonlarla ilçe dışına taşıyor.

Tatvan Belediyesi ekiplerince, Cumhuriyet Caddesi'nde 22 iş makinesiyle yürütülen çalışmalar sonucu 765 kamyon kar yerleşim alanı dışına taşındı.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yaptığı açıklamada, yağışın etkili olduğu andan itibaren kar küreme, temizleme ve genişletme çalışmalarına başladıklarını söyledi.

İlçe merkezi başta olmak üzere tüm mahallelerde çalışmaların sürdürüldüğünü kaydeden Geylani, şöyle konuştu:

"Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelere ağırlık veriliyor. Çarşı merkezinde yapılan çalışmalar sonucu 4 günde 765 kamyon kar yerleşim alanları dışına çıkarıldı. Araç yolunu ve kaldırımları kardan temizleyerek vatandaşlarımızın daha rahat ulaşım sağlamaları için gece gündüz çalışıyoruz. Bize destek olan esnafımıza, vatandaşlarımıza, gece gündüz emek sarf eden ekiplerimize teşekkür ediyorum."

Karla mücadele çalışmalarında yol kenarlarına park edilen araçların sıkıntıya neden olduğunu aktaran Geylani, araç sahiplerinin bu konuda duyarlılık göstermesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA