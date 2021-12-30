Tatvan'da tır ile çarpışan otomobildeki belediye başkan yardımcısı ile sürücü yaralandı - Haberler
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Tatvan'da tır ile çarpışan otomobildeki belediye başkan yardımcısı ile sürücü yaralandı

Tatvan'da tır ile çarpışan otomobildeki belediye başkan yardımcısı ile sürücü yaralandı
AA / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel

Bitlis'in Tatvan ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu, otomobilde bulunan Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Özkan ile sürücü Deniz Özcan, hafif yaralandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu, otomobilde bulunan Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Özkan ile sürücü Deniz Özcan, hafif yaralandı.

Bitlis-Tatvan-Ahlat kara yolu kavşağının Esentepe Mahallesi mevkisinde 42 AA 929 İran plakalı tır ile 34 BMU 628 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Özkan ile araç sürücüsü Deniz Özcan hafif yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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AA / Servet Taşdemir - Son Dakika Haberleri

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