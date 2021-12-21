Tatvan'da tipi ve fırtına nedeniyle iki otobüs devrildi: 35 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tatvan'da tipi ve fırtına nedeniyle iki otobüs devrildi: 35 yaralı

Tatvan'da tipi ve fırtına nedeniyle iki otobüs devrildi: 35 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bitlis'in Tatvan ilçesinde tipi ve fırtına nedeniyle iki otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 35 kişi yaralandı.

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde tipi ve fırtına nedeniyle iki otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 35 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun hafif olduğu aktarılırken ekiplerin canla başla çalıştığı belirtildi.

Bitlis merkez ve ilçelerinde iki gündür aralıksız devam eden kar yağışı, tipi ve fırtınaya döndü. Tatvan- Van karayolu Yelkenli mevkiinde 2 yolcu otobüsü olumsuz hava şartlarından dolayı devrildi. Kazalarda ilk bilgilere göre 35 yolcu yaralandı. Kaza yerine sevk edilen sağlık ve kurtarma ekipleri hem kaza alanına ulaşmakta hem de yaralıları tahliye etmekte zorluk yaşadı. Çoğunluğu hafif şekilde yaralanan yolculara kaza yerine giden sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra Tatvan ve Bitlis Devlet Hastanelerine sevk edildi.

Olumsuz hava koşullarından dolayı çok sayıda vatandaşın da yollarda kaldığı aktarıldı. AFAD, Karayolları, Sağlık ve Belediye ekipleri Tatvan-Van, Tatvan-Ahlat, Tatvan-Bitlis, Bitlis-Diyarbakır yollarında ihbarlar üzerine kazalara müdahale etmeye ve yolda kalanları kurtarmaya çalıştığı belirtildi.

Öte yandan, Tatvan-Van yolunun 0-67. kilometreleri arası ve Muş-Tatvan devlet yolunun 12-36. km'leri arası yoğun tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

(Hakan Okay - Mücahit Tarlan - Recep Gökhan Kılıç/İHA)

Tatvan'da tipi ve fırtına nedeniyle iki otobüs devrildi: 35 yaralı

Tatvan'da tipi ve fırtına nedeniyle iki otobüs devrildi: 35 yaralı

Adana'da kuvvetli fırtına ve sağanak nedeniyle deniz taştı

Adana'da kuvvetli fırtına ve sağanak nedeniyle deniz taştı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title