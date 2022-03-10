Tatvan'da "Tenis Kortu Okul Sporları İl Birinciliği" yarışması düzenlendi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Tenis Kortu Okul Sporları İl Birinciliği" yarışması gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Tatvan Spor Salonunda düzenlenen yarışmaya 72 sporcu katıldı.

Tatvan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Ak, yaptığı açıklamada, küçükler, yıldızlar ve gençler okul tenis kortları il birinciliği yarışlarının sona erdiğini belirtti.

Turnuvaya 15 takım ve 72 sporcunun katıldığını bildiren Ak, "İl birinciliği yarışları sona erdi. Başarılı olan tüm okul ve sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. İl birinciliği yarışmasında derece alanlar, ileriki günlerde bölge yarışmasına katılmaya hak kazandı." dedi.