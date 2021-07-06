Tatvan'da "Telafide Ben de Varım" programı başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzaktan eğitim alan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesindeki öğrenciler ders başı yaptı.