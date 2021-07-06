Tatvan'da "Telafide Ben de Varım" programı başladı
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Tatvan'da "Telafide Ben de Varım" programı başladı

Tatvan'da 'Telafide Ben de Varım' programı başladı
Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzaktan eğitim alan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesindeki öğrenciler ders başı yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzaktan eğitim alan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesindeki öğrenciler ders başı yaptı.

Tatvan İstasyon İlkokulu'nda başlayan eğitimlere katılan öğrencilerle bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Akhan, telafi programının faydalı olacağını belirtti.

Okul Müdürü Kemal Sönmez ise eğitim ve etkinlik olarak telafi programına başladıklarını belirterek, "2020-2021 eğitim öğretim yılında salgından dolayı derslerinden geri kalan öğrencilerin eksikliklerini telafi programı kapsamında tamamlamayı planlıyoruz. Derse 80 öğrenci katıldı." dedi.

Öğrencilerden Zeynep Sarman da telafi eğitimine katıldığına mutlu olduğunu söyledi.

Tatvan'da 'Telafide Ben de Varım' programı başladı
Tatvan'da 'Telafide Ben de Varım' programı başladı
Tatvan'da 'Telafide Ben de Varım' programı başladı
Tatvan'da 'Telafide Ben de Varım' programı başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir

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