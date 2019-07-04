Tatvan'da su sporları kompleksi yapılacak

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yapımına başlanan su sporları kompleksinin inşaat çalışmaları devam ediyor.

Kale Mahallesi'nde yapılacak projeyle ilgili gazetecilere açıklama yapan Bitlis Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Battal Taşar, 15 bin metrekare alan üzerinde kurulacak komplekste, 2 havuz, 4 kaydırak, soyunma alanları, duş kabinleri, kafeterya, restoran, yürüyüş alanları, sahil yolu ve spor alanlarının olacağını söyledi.

Dernekleri tarafından ilçeye kazandırılacak proje kapsamında yeşillendirme çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Taşar, şunları kaydetti:

"Tamamlandığında burası yaklaşık 5 bin ağaçla donanmış olacak. Restoran ile kafeterya iki katlı yapının içinde yer alacak. Burası sürekli açık olacak. Turizm beldesi olan ilçemizin, kompleks sayesinde daha da güzel yerlere geleceğine inanıyorum. Sadece Bitlis'e değil bütün bölgeye hitap edecek. Muş, Ağrı, Diyarbakır, Batman, Siirt ve diğer çevre illerdeki vatandaşlarımızı da buraya davet ediyoruz."

Kaynak: AA