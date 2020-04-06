Tatvan'da sosyal mesafeyi korumak için zemin çıkartmaları yapıştırıldı TATVAN'da, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sosyal mesafeyi korumak için zemin çıkartmaları yerleştirilmeye başlandı.

TATVAN'da, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sosyal mesafeyi korumak için zemin çıkartmaları yerleştirilmeye başlandı.

Tatvan Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafeyi hatırlatan zemin çıkartmaları hazırladı. Koronavirüs bulaşma riskini azaltmak amacıyla insanların birbirlerinden en az 3 adım uzakta durması gerektiğini hatırlatan zemin çıkartmaları, ilçe genelinde yapıştırılmaya başlandı.Sıraya giren insanlar çıkartmaların üzerinde duracak, bu sayede ön ve arkalarındaki insanlarla aralarında 3 adım mesafe bırakmış olacak. Üzerinde 'Sosyal mesafemizi koruyalım. 3 adım yeterli' yazan zemin çıkartmaları özellikle insanların sıraya girip kuyruk oluşturduğu bankamatik önlerinde, eczane ve market sıralarında koruma önlemlerini artırmayı hedefliyor.

Kaynak: DHA