Tatvan'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk cezaları kesildi
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Tatvan'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk cezaları kesildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının ilk cezaları kesildi.

Tatvan'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk cezaları kesildi
23.05.2020 20:58 | Son Güncelleme: 23.05.2020 21:01

Bitlis'in Tatvan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının ilk cezaları kesildi.

Ramazan Bayramı süresince uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı. Yasak kapsamında denetim yapan ekipler Tatvan'da 15 kişiye bayram yasağının ilk cezasını kesti. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Tatvan'da da 00.00'dan sonra sokağa çıkmak yasaklandı. İlçe merkezinde polis, kırsal mahallelerde jandarma ekipleri yasağın ilk saatlerinde sokakta olan araçları ve vatandaşları durdurarak kontrol etti.

"15 kişiye cezai işlem uygulandı"

Ekipler belgesi ve izinleri olmayan kişilere cezai işlem uygulandı. Bu kapsamda; 10'u polis polis bölgesinde, 5'i ise jandarma bölgesinde olmak üzere toplam 15 kişiye 3 bin 150'şer TL idari para cezası uygulandı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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