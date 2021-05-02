Tatvan'da silahlı kavga 1 ölü, 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tatvan'da silahlı kavga 1 ölü, 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tatvan'da silahlı kavga 1 ölü, 3 yaralıBİTLİS'in Tatvan ilçesinde, iki aile arasında çıkan silah, taş ve sopalı kavgada 15 yaşındaki Y.E.Y. hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Tatvan'da silahlı kavga 1 ölü, 3 yaralı

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, iki aile arasında çıkan silah, taş ve sopalı kavgada 15 yaşındaki Y.E.Y. hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Tatvan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgada güvenlik korucusu H.D ile diğer aile bireylerinden Y.E.Y., S.Y. ve M.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan erkek çocuk Y.E.Y., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan diğer 3 kişinin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Polis, kavganın yaşandığı mahalle ve hastane önünde geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tatvan'da silahlı kavga 1 ölü, 3 yaralı
Tatvan'da silahlı kavga 1 ölü, 3 yaralı
Tatvan'da silahlı kavga 1 ölü, 3 yaralı
Tatvan'da silahlı kavga 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Sopasını kapan kavgaya koştu, polis öfkeli kalabalığı güçlükle ayırabildi
Sopasını kapan kavgaya koştu, polis öfkeli kalabalığı güçlükle ayırabildi
İki kişiyi sokak ortasında vuran saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı
İki kişiyi sokak ortasında vuran saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Taş ve sopalar havada uçuştu! Yıkım işçileri ile gürültüden rahatsız olan vatandaş birbirine girdi
Taş ve sopalar havada uçuştu! Yıkım işçileri ile gürültüden rahatsız olan vatandaş birbirine girdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Eda Ece Hülya Avşar Hakan Altun Serdar Ortaç
Spor Diego Fatih Terim Gökhan Töre Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tatvan'da silahlı kavga 1 ölü, 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 11:34:33. #1.16#

title