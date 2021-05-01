Bitlis'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
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Bitlis'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Bitlis'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Bitlis'in Tatvan ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 15 yaşındaki Y.E.Y. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince mahalle ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Bitlis'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Bitlis'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Bitlis'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Bitlis'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Bitlis'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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