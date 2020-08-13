Tatvan'da sıcak asfalt çalışması
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Tatvan'da sıcak asfalt çalışması

Tatvan Belediyesi ekiplerince yapılan alt yapı yenileme çalışmalarının ardından, kara yolları ekipleri caddede sıcak asfalt yapımına başladı.

Tatvan'da sıcak asfalt çalışması
13.08.2020 18:19 | Son Güncelleme: 13.08.2020 18:22

Tatvan Belediyesi ekiplerince yapılan alt yapı yenileme çalışmalarının ardından, kara yolları ekipleri caddede sıcak asfalt yapımına başladı.

Alt yapısı tamamlanan Cumhuriyet Caddesi'nde kara yolları ekipleri, sıcak asfalt çalışması yürütüyor.

Çalışmaları inceleyen Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir ile Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, kara yolları ve yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Erdemir, yaptığı açıklamada, Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından asfalt çalışmalarına başlandığını söyledi.

"İlk etapta yaklaşık 2 buçuk kilometre ilk kat sıcak asfaltını yüklenici firma tarafından yapılacak." diyen Erdemir, şöyle konuştu:

"10 gün içerisinde bu çalışmanın tamamlanması planlanıyor. Çarşı merkezinde asfalt öncesi kazı çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmada tamamlandığında asfalt yapımına başlanacak. İnşallah kısa sürede bu çalışmaları tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız."

Başkan Geylani ise kara yolları ekiplerinin asfalt döküm çalışmalarına başladığını belirterek, "Yol yapım çalışmaları yürüten ekiplerimiz Doğumevi kavşağında sıcak asfalt döküm çalışmalarına başladı. Bu çalışma Karayolları Tatvan Şube Şefliği Kavşağı'na kadar devam edecek. İş birliği içerisinde eş zamanlı olarak yaptığımız alt ve üst yapı çalışmalarımız inşallah bu yıl sonuna kadar tamamlanacak. Tüm ekiplerimiz eş zamanlı olarak farklı noktalarda gece gündüz demeden çalışmalarını yoğun bir şekilde yürütüyor. Çalışmalar nedeniyle çevreye vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı vatandaşlarımızdan sabır diliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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