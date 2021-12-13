Tatvan'da SANTEK 2021 yılı 2. dönem toplantısı - Haberler Ekonomi
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Tatvan'da SANTEK 2021 yılı 2. dönem toplantısı

Tatvan'da SANTEK 2021 yılı 2. dönem toplantısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bitlis Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından Tatvan ilçesinde "Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu (SANTEK)" 2021 yılı 2. dönem toplantısı gerçekleştirildi.

BİTLİS (İHA) - Bitlis Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından Tatvan ilçesinde "Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu (SANTEK)" 2021 yılı 2. dönem toplantısı gerçekleştirildi.

Bitlis Vali Yardımcısı ve aynı zamanda Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir başkanlığında Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya TATSO Başkanı Bilal Adabağ'ın yanı sıra kamu kurum amirleri ile ilgili STK temsilcileri katıldı. Ana gündem maddesi olarak "Şehir içinde olan ve yetersiz kalan küçük sanayi sitelerinin (KKS) uygun yerlere taşınması" için yapılabilecek işlemlerin görüşüldüğü toplantıda konuyla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. - BİTLİS

Tatvan'da SANTEK 2021 yılı 2. dönem toplantısı

Tatvan'da SANTEK 2021 yılı 2. dönem toplantısı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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