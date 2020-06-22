Tatvan'da sağanak yağış taşkınlara neden oldu
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Tatvan'da sağanak yağış taşkınlara neden oldu

Tatvan'da sağanak yağış taşkınlara neden oldu Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan sağanak yağış köylerde taşkınlara neden oldu.

22.06.2020 00:03 | Son Güncelleme: 22.06.2020 00:16

Tatvan'da sağanak yağış taşkınlara neden oldu

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan sağanak yağış köylerde taşkınlara neden oldu.

Öğle saatlerinden itibaren Tatvan ilçe genelinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış nedeniyle bazı bölgelerde taşkınlar meydana geldi. Özellikle köylerde şiddetli şekilde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

İlçeye bağlı Sarıkum köyü de sağanak yağıştan nasibini alan köylerden biri oldu. Köyde yaşanan sağanak yağış taşkınlara neden olurken, oluşan taşkınlar sebebiyle ise zarar ve ziyan meydana geldi. Ekinlerin zarar gördüğü köyde bazı bölgelerde dereler taştı, araçlar ve evler sular altında kaldı.

"Traktör sel sularına kapıldı"

Sarıkum köyündeki derelerin etkili sağanak nedeniyle taşması sonucu bir traktör sel sularına kapıldı. Sel sularıyla sürüklenen traktör kullanılmaz hale gelirken, sel sularına kapılan traktörün kurtarılması için köylüler ve iş makinalarının yardımıyla seferberlik başlatıldı. Sel sularının dinmesi ve uzun uğraşlar sonucunda sel sularına kapılan traktör ancak kurtarılabildi.

Öte yandan; saatlerde etkili olan sağanak yağış köyler başta olmak üzere ilçe genelini olumsuz etkiledi.

Tatvan'da sağanak yağış taşkınlara neden oldu

Kaynak: İHA

Manşet

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