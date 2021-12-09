Tatvan'da resim kursuna katılan gençler, çizdikleri resimlerle bilgi evini renklendirdi

Tatvan Belediyesi ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle açılan resim kursuna katılan gençler, ilçedeki bilgi evinin duvarlarını resimlerle renklendirdi.

Tatvan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Tekin Adlığ, gazetecilere, Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan resim kursuna 12 kursiyerin katıldığını söyledi.

Kurs kapsamında burada uygulamalı derslerin yapıldığını ifade eden Adlığ, şöyle konuştu:

"Kurstaki gençlerimiz gönüllü olarak bina içindeki süsleme ve renklendirme çalışmalarına da dahil oldu. Onların emekleriyle bina içerisindeki duvarlar renklendi ve güzel görseller oluştu. Burada açılan kurslarda katkısı olan Tatvan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kazım Acar'a ve bu çalışmalarda emeği olan genç kardeşlerimize teşekkür ederim."

AA / Servet Taşdemir - Son Dakika Haberleri

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