Tatvan'da parklar ve oyun grupları dezenfekte ediliyor
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Tatvan'da parklar ve oyun grupları dezenfekte ediliyor

Bitlis'in Tatvan Belediyesi, ilçesindeki parklar ve oyun alanlarını korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte etti.

Tatvan'da parklar ve oyun grupları dezenfekte ediliyor
02.06.2020 16:59 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:03

Bitlis'in Tatvan Belediyesi, ilçesindeki parklar ve oyun alanlarını korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte etti.

Korona virüsle mücadelenin aralıksız devam ettiği Tatvan'da, ilçe genelinde bulunan çocuk oyun parkları, banklar ve kamelyalar sık sık dezenfekte ediliyor. Tatvan Belediyesi salgın hastalık tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan ve normalleşme planına göre haftada bir gün 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek olan 0-18 yaş grubu çocuklar ile park ve bahçeleri ziyaret eden vatandaşlar için kent merkezi içerisinde bulunan park ve bahçelerde bulunan çocuk oyun parkları, banklar ve kamelyalarda düzenli olarak dezenfekte işlemi yapıyor.

Özel olarak oluşturulan ekiplerin il merkezinde parkları, oyun gruplarını, bank ve kamelyaların özel solüsyonlarla dezenfekte edildiğini belirten Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "Tatvan Belediyesi olarak korona virüs salgınına karşı tüm tedbirleri uyguluyoruz. Parklarımıza her hafta dezenfekte işlemi gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi ve parklarımızı ziyaret eden vatandaşlarımızı korona virüse karşı korumak amacıyla ekiplerimiz parklarda çalışmalara başladı. Tüm parklar, ekiplerimiz tarafından büyük bir titizlikle dezenfekte edildi ve düzenli olarak dezenfekte edilmeye devam edecek" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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