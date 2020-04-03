Tatvan'da park ve bahçe çalışmaları Bitlis'in Tatvan ilçesinde havaların ısınmasıyla park ve bahçelerde çalışma başlatıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde havaların ısınmasıyla park ve bahçelerde çalışma başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçede park ve refüjlerin düzenlenmesi, ağaç budama ve çim ekme çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahar çalışmaları kapsamında kent merkezinde bulunan park, bahçe, orta refüjlerde ve sahil bandında çimlendirme ve ağaç budama çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Çimlendirme çalışmaları ile birlikte çim sulama sistemlerinde de tadilat çalışmaları başladı. Ağır geçen kış şartlarının ardından çocuk oyun grupları, kamelyalar, bank ve masalarda da onarım çalışmaları başlayacak."

Kaynak: AA