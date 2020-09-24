Tatvan'da otomobil ve kamyon çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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Tatvan'da otomobil ve kamyon çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

24.09.2020 08:48 | Son Güncelleme: 24.09.2020 08:52
Tatvan'da otomobil ve kamyon çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Tatvan-Van karayolunun Yelkenli köyü yakınlarında meydana geldi. Van'dan Tatvan yönüne giden 13 AAF 768 plakalı otomobil, yol kenarındaki dinlenme tesisine girmek istediği sırada, karşı yönden gelen 56 KE 825 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yol kenarına savrulan otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerince uzun uğraşlar sonucu çıkartıldı. Durumları ağır olduğu belirtilen yaralılar ambulanslarla Tatvan ve Bitlis'teki hastanelere kaldırıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ceren KURTYE

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