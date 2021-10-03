Tatvan'da örtü yangını - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tatvan'da örtü yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tatvan'da örtü yangını

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Andar Dağı eteklerinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

BİTLİS (İHA) - BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Andar Dağı eteklerinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

Tatvan- Van karayolunun 30'ncu kilometresinde yer alan Reşadiye köyü yakınındaki Andar Dağı eteğinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi köylüler yaparken, bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Örtü yangınında kaplumbağa başta olmak üzere bazı canlılar telef olurken, büyük uğraşlar sonucu alevler söndürüldü. - BİTLİS

Tatvan'da örtü yangını

Tatvan'da örtü yangını

Tatvan'da örtü yangını

Tatvan'da örtü yangını

Tatvan'da örtü yangını

Tatvan'da örtü yangını

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Devlet Bahçeli Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Oğuzhan Asiltürk
Magazin Alişan Ebru Şallı Seda Sayan Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Umut Meraş Serdar Aziz Burak Yılmaz Alex Teixeira Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Kenan Karaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tatvan'da örtü yangını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 19:16:33. #1.17#