Tatvan'da onarılan eski hastane hizmet vermeye başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tatvan'da onarılan eski hastane hizmet vermeye başladı

İhlas Haber Ajansı / Vahit Olcay - Haberler | Yerel

Tatvan'da onarılan eski hastane hizmet vermeye başladı Bitlis'in Tatvan ilçesinde geçtiğimiz yıllarda devlet hastanesi olarak hizmet veren bina yeniden onarılarak tekrardan vatandaşların hizmetine sunuldu.

Tatvan'da onarılan eski hastane hizmet vermeye başladı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde geçtiğimiz yıllarda devlet hastanesi olarak hizmet veren bina yeniden onarılarak tekrardan vatandaşların hizmetine sunuldu.

Rahva bölgesinde bulunan 400 yataklı Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne ek olacak olan hastane sağlık hizmeti vermeye başladı. Saray Mahallesi'ndeki Tatvan Devlet Hastanesi ek hizmet binasının tadilat ve güçlendirme çalışması tamamlandı. Sağlık hizmeti vermeye başlayan yeni hastanede korona virüs aşısı ile acil servis hizmetlerinin yanı sıra ve bazı polikliniklerinde hasta kabulüne başlandı. 24 saat acil servis ve aşı birimi hizmetinin yanı sıra, 5 poliklinikte de hasta kabulüne başladıklarını belirten Başhekim A. Rıdvan Kulu, "Tatvan Devlet Hastanemiz bugün itibarıyla sağlık hizmeti vermeye başladı. Eski Doğum Evi olarak bilinen ve Esentepe Mahallesi'nde bulunan ek hizmet binasındaki Acil Servis buraya taşındı. Bundan sonra Acil Servis hizmeti buradan sağlanacak. Aynı zamanda, Covid-19 aşı birimlerimiz de burada hizmet verecek. Yani, acil hastalar ve korona virüs aşısı olacak kişilerin buraya müracaat etmeleri gerekiyor. Ayrıca, Genel Cerrahi, Dahiliye, Çocuk Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Cildiye polikliniklerimiz bugün burada hasta kabulüne başladı. Bu polikliniklerimiz hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde sağlık hizmeti vermeye devam edecek" dedi.

Esentepe Mahallesi'ndeki ek hizmet binasında ise, Fizik Tedavi Ünitesi ve Servisi ile Diş Polikliniklerinin hizmet vermeye devam edeceği belirtildi.

Tatvan'da onarılan eski hastane hizmet vermeye başladı
Tatvan'da onarılan eski hastane hizmet vermeye başladı
Tatvan'da onarılan eski hastane hizmet vermeye başladı
Tatvan'da onarılan eski hastane hizmet vermeye başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Vahit Olcay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Lale Karabıyık Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu
Magazin Özcan Deniz Acun Ilıcalı Ceyda Düvenci Necati Şaşmaz
Spor Arda Turan Cenk Tosun Adem Büyük Gökhan Töre Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tatvan'da onarılan eski hastane hizmet vermeye başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 16:04:36. #1.14#

title