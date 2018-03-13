Tatvan'da Okuma-yazma Seferberliği

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "okuma-yazma" seferberliği devam ediyor.

İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında dördüncüsü gerçekleştirilen okuma-yazma seferberliği toplantısına ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıda okuma-yazma seferberliği ile ilgili yapılan çalışmalar masaya yatırıldı. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan toplantıda, ilçe genelinde okuma–yazma bilmeyen kimsenin kalmaması için çalışmaların titizlikle sürdürülmeye devam edileceği belirtildi.

Kaymakam Mehmet Ali Özkan, "Çalışmalarımız kapsamında şuana kadar bin 351 vatandaşımıza kurs açtık. Bu vatandaşlarımız kurslara devam ediyor. Bu alandaki çalışmalarımız bunlarla da sınırlı kalmayacak olup, diğer okuma–yazma bilmeyen vatandaşlarımıza yönelik devam edecektir. 'Okumadan olmaz, sende oku, sende yaz' sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında okuma–yazma öğrenmek isteyenler,6 Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve diğer tüm okullara gerekli başvuruları yapabilirler" dedi. - BİTLİS