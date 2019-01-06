Tatvan'da Okullara Kar Tatili

Yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle Bitlis'in Tatvan ilçesindeki tüm okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Konuyla ilgili Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Tatvan merkez ve bağlı köylerde, 7 Ocak Pazartesi günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca bu süre zarfında Tatvan ilçesinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA