Tatvan'da Okullar Arası Voleybol Turnuvası
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bitlis'in Tatvan Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen "Okullar Arası Voleybol Turnuvası" devam ediyor.
HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Bitlis'in Tatvan Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen "Okullar Arası Voleybol Turnuvası" devam ediyor.
7-25 Mart tarihleri arasında İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü spor salonunda yapılan müsabakalara, lise kategorisinde 9 erkek ve 8 kız takımı, ortaokul küçükler kategorisinde ise 9 takım mücadele edecek. 25 Mart'a kadar sürecek olan turnuvanın sonunda birinci olan okula kupa ve ödül verileceği belirtildi. - BİTLİS