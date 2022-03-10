Tatvan'da Okullar Arası Voleybol Turnuvası - Haberler

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Tatvan'da Okullar Arası Voleybol Turnuvası

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Tatvan'da Okullar Arası Voleybol Turnuvası

Bitlis'in Tatvan Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen "Okullar Arası Voleybol Turnuvası" devam ediyor.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Bitlis'in Tatvan Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen "Okullar Arası Voleybol Turnuvası" devam ediyor.

7-25 Mart tarihleri arasında İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü spor salonunda yapılan müsabakalara, lise kategorisinde 9 erkek ve 8 kız takımı, ortaokul küçükler kategorisinde ise 9 takım mücadele edecek. 25 Mart'a kadar sürecek olan turnuvanın sonunda birinci olan okula kupa ve ödül verileceği belirtildi. - BİTLİS

Tatvan'da Okullar Arası Voleybol Turnuvası

Tatvan'da Okullar Arası Voleybol Turnuvası

Tatvan'da Okullar Arası Voleybol Turnuvası

İhlas Haber Ajansı / Spor

Hisarcık, voleybol, okullar, Tatvan, Spor, Haberler

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