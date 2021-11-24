Tatvan'da öğrencilerden öğretmenlerine sürpriz kutlama

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Vangölü İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, hazırladıkları pasta sürpriziyle öğretmenlerinin gününü kutladı.

Velilerinin yardımıyla düzenledikleri etkinlikte sınıfa giren öğretmenleri Fuat Ütkür'ü alkışlarla karşılayan minik öğrenciler, hazırladıkları pastayı kesip Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Duygusal anlar yaşayan Ütkür, öğrencileriyle kucaklaştı, duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Ütkür, minik yüreklerin gözlerindeki mutluluğu görmenin çok güzel bir duygu olduğunu belirterek, "Bu etkinlik bana sürpriz oldu. Videoda öğrencilerimle beraber olduğumu görmek, böyle bir organizasyonun hazırlanmış olduğunu görmek beni çok duygulandırdı. Bazı velilerimizin öncülüğünde öğrencilerimiz tarafından düzenlenen bir program. Çok güzel düşünmüşler, beni çok mutlu ettiler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizim en büyük hediyemiz minik yavrularımızdır. Bu meslekte olduğum için kendimi şanslı hissediyorum." diye konuştu.

Öğrencilerden Serdar Melih Gökalp, öğretmenlerini çok sevdiklerini, onu mutlu etmek için sürprizi hazırladıklarını söyledi.