Tatvan'da "Nemrut Fest" etkinliği düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tatvan'da "Nemrut Fest" etkinliği düzenlendi

İhlas Haber Ajansı / Mücahit Tarlan - Haberler | Güncel

Tatvan'da "Nemrut Fest" etkinliği düzenlendi Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü'nde "Nemrut Fest" etkinliği kapsamında ülkemizde çıkan yangınlardan dolayı etkinlikteki birçok program iptal edilirken, sadece ağaç dikimi ve yelken gösterileri yapıldı.

Tatvan'da "Nemrut Fest" etkinliği düzenlendi

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü'nde "Nemrut Fest" etkinliği kapsamında ülkemizde çıkan yangınlardan dolayı etkinlikteki birçok program iptal edilirken, sadece ağaç dikimi ve yelken gösterileri yapıldı.

Tatvan Belediyesi ve Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında Nemrut Krater Gölü'nün bulunduğu alana gelen gençler, bisikletleriyle bölgeyi dolaştı, gölde yelken gösterisi düzenlendi. Etkinlikler ilgili açıklama yapan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani; "Bugün Türkiye'nin en büyük dünyanın da ikinci en büyük krater gölündeyiz. Nemrut Krater Gölü, Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırları içinde olan 2 bin 250 rakım yükseklikte bir çanağın içinde 50 metrekare çapında büyük büyük bir doğa harikası bir yer. UNESCO'ya aday olan bir coğrafyadayız. Doğa harikası içindeyiz şuan. Burada büyük bir gölümüz, ılık gölümüz, buhar bacaları olan var. Burada güzel ve büyük bir etkinlik düzenledik. Nemrut Fest adı altında. Bu etkinliğimizin amacı Nemrut Krater Gölü'müzü dünyaya tanıtmak. Gelip görülmesi gereken güzel harika bir coğrafya. Güzel bir etkinlik oldu. Vatandaşlarımızın da büyük bir talebi var. Burada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile beraber organize içindeyiz. Van Gölü Aktivistleriyle beraber bir bisiklet turu dahilinde Tatvan Belediyesiyle beraber güzel bir program düzenledik. Programımızın içinde farklı programlarımızda vardı" dedi.

"Konser ve oyun programlarımızı iptal ettik"

Türkiye'yi saran bir yangın ile mücadele içinde olduklarını ifade eden Başkan Geylani, "Başta Antalya ve Marmaris olmak üzere büyük bir orman yangını var. Orada ciğerlerimiz yandı. Dünyanın ciğerleri yandı. Orada rahmete giden vatandaşlarımıza, görevli personellerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Bu orman yangını ve vefat eden personellerimiz adına burada bir ağaç etkinliği düzenledik. Onların anısına fidan ektik. Konser ve oyun programlarımızı iptal ettik. Amacımız burada onları hatırlamak. Onların anısına ağaçlar dikmek. Biz Tatvan Belediyesi olarak inan ki orada çıkan yangın bizimde ciğerlerimizi yaktı. Şuan personellerimiz araçlarımız yangın bölgesinde. Oradaki ateşi söndürmek için su taşıyorlar. Orada mücadele içindeler. Bizde burada elimizden geldiği kadar bu acıyı hissediyoruz. Burada bin ağaçla etkinliğimize programımıza başladık. Bu ağaç ekimi binleri, milyonları bulacak. Yeşil vatanımıza biz sahip çıkacağız. Ekilen ağaçların misliyle binlerce misliyle ekimi gerçekleştirilecek. Biz başta söylediğimiz gibi bin ölür bin diriliriz. İnan ki yeşil vatanımıza sahip çıkacağız. Başta Tatvan'ı, Bitlis'i yemyeşil alana getireceğiz tekrardan. Güzel bir etkinlik oldu. Biraz buruk geçti. Malumunuz yangından dolayı vefat edenlerden dolayı çok üzdük. İnşallah önümüzdeki dönemlerde Nemrut festivalimizi daha büyük daha çaplı kutlamayı planlıyoruz. Amacımız başta size bahsettiğim gibi bu güzel coğrafyayı başta Türkiye'ye akabinde dünyaya tanıtmak. UNESCO'ya adayız. Nasip olursa UNESCO listesine de büyük oranda girmeyi hedefliyoruz. İnşallah onunla da beraber dünyaya tanıtılmış olacak. Ben buradan tüm hemşerilerimizi tüm vatandaşlarımızı buraya davet ediyorum. Gelip burayı görsünler. Türkiye'nin en büyük gölü Van Gölü akabinde en büyük krater gölü Bitlis Tatvan sınırlarımız içinde. Ben onları buraya davet ediyorum. Gelip görsünler. Gerçekten gelip görünmesi gereken doğa harikası bir yer. Buradaki bütün hemşerilerimize vatandaşlarımıza ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum. Siz basın mensuplarına da bizi yalnız bırakmadığınız için ayriyeten teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun var olun" şeklinde konuştu.

Tatvan'da 'Nemrut Fest' etkinliği düzenlendi
Tatvan'da 'Nemrut Fest' etkinliği düzenlendi
Tatvan'da 'Nemrut Fest' etkinliği düzenlendi
Tatvan'da 'Nemrut Fest' etkinliği düzenlendi
Tatvan'da 'Nemrut Fest' etkinliği düzenlendi
Tatvan'da 'Nemrut Fest' etkinliği düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mücahit Tarlan

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libya Başbakanı Dibeybe, heyetler arası görüşmede bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libya Başbakanı Dibeybe, heyetler arası görüşmede bir araya geldi
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabulü sona erdi
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabulü sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabulü başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabulü başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Ziya Selçuk İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Akkaya Gülben Ergen Şahan Gökbakar İbrahim Tatlıses
Spor Mete Gazoz Aytaç Kara Burak Elmas Hakan Reçber Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tatvan'da "Nemrut Fest" etkinliği düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 19:40:01. #1.14#

title