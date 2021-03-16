Tatvan'da muhtarların talepleri dinlendi
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Tatvan'da muhtarların talepleri dinlendi

16.03.2021 11:29 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:32
Tatvan'da muhtarların talepleri dinlendi

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir ve Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, mahalle ve köy muhtarlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir ve Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, mahalle ve köy muhtarlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

Tatvan Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda, planlanan yatırımlar ile projeler değerlendirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile köy ve mahallelerin ihtiyaçlarının görüşüldüğü toplantıda, muhtarların talepleri dinlendi.

İlgili kurum amirlerinin de katıldığı toplantıda konuşan Erdemir, Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında gelen ödeneğin köylerin acil ihtiyacı olan yatırımlarda kullanılacağını belirtti.

Öncelik ve ödenek durumuna göre başlatılacak çalışmaların süratle devam edeceğini kaydeden Erdemir, salgın konusunda alınan tedbirlere vatandaşların uyması için muhtarlara önemli görevler düştüğünü aktardı.

Geylani ise 2021 yılında devam edecek alt ve üst yapı çalışmaları ile projeler hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir

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