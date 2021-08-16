Tatvan'da modifiye araç etkinliği düzenlendi

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki araba tutkunlarınca modifiye araç etkinliği düzenlendi.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki araba tutkunlarınca modifiye araç etkinliği düzenlendi.

Araba tutkunu Barış Ölgen ile Furkan Bulut tarafından Fuar Mahallesi'ndeki alanda düzenlenen fuarda yaklaşık 150 araç sergilendi.

Fuarı gezen davetliler tarafından yapılan oylamanın ardından birinci, ikinci ve üçüncü seçilen araç sahiplerine plaket takdim edildi.

Açık alandaki fuara araba tutkunları ilgi gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir