Tatvan'da modifiye araç etkinliği düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tatvan'da modifiye araç etkinliği düzenlendi

Tatvan'da modifiye araç etkinliği düzenlendi
Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki araba tutkunlarınca modifiye araç etkinliği düzenlendi.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki araba tutkunlarınca modifiye araç etkinliği düzenlendi.

Araba tutkunu Barış Ölgen ile Furkan Bulut tarafından Fuar Mahallesi'ndeki alanda düzenlenen fuarda yaklaşık 150 araç sergilendi.

Fuarı gezen davetliler tarafından yapılan oylamanın ardından birinci, ikinci ve üçüncü seçilen araç sahiplerine plaket takdim edildi.

Açık alandaki fuara araba tutkunları ilgi gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Murat Kurum Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Berdan Mardini
Spor Mert Günok Mesut Özil Ünal Karaman Alex Teixeira Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tatvan'da modifiye araç etkinliği düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 22:22:46. #1.15#

title