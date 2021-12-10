BİTLİS (İHA) - Tatvan'da minik judocular yetişiyor

BİTLİS Bitlis'in Tatvan ilçesinde 80 minik öğrenci, geleceğin milli judocuları olmak için eğitim alıyor.

Tatvan'da yaşları 8-11 arası 80 çocuk, gelecekte milli judocu olmak için eğitim alıyor. Tatvan Gençlik Merkezi Spor Salonunda savunma ve teknik dersleri alan minik judocular, sporla genç yaşta tanışma fırsatı buluyor.

Mevsim şartlarından dolayı Tatvan'ın judo sporu için avantajlı olduğunu belirten Antrenör Fatih Uzun, sporcuları ilerde judoda minikler, yıldızlar ve ümitler Türkiye Şampiyonluğuna hazırladığını kaydetti. Yeni minik grubun ilk kez judoyla tanıştığını belirten Uzun, "10 yıldır Bitlis ve Tatvan'da judo antrenörlüğü yaparak sayısız sporcuyu üniversitelere ve kurumlara kazandırdık. Bugün yeni minik grubumuzla çalışıyoruz. İlk kez judoya geldiler. Bunlar gibi iki tane daha grubumuz olup, toplamda 80 tane yeni judo öğrencimiz var. Bunun yanında üniversiteye giden sporcularımız var. Onlarla da birlikte aralık ayında Ankara ilinde yapılacak olan Büyükler Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyoruz. Küçük çocuklarımızı da gelecekte minikler, yıldızlar ve ümitler Türkiye şampiyonluğuna hazırlıyoruz. Bunlar ilerledikçe büyüklerin yerini alıyorlar" dedi.

Doğu Anadolu bölgesindeki çocukların bu alanda yetenekli olduğunu dile getiren Uzun, "Fırsat verilince yetenekleri hemen açığa çıkıyor. Bizim sporumuz biraz güç sporu ve sert olduğu için judoya çok çabuk adapte oluyorlar. Mevsimin bize verdiği avantajlar var. Kaslar biraz daha iyi oluyor. Yetenekleri bizim spora çok daha uyumlu oluyor. Bu yüzden Tatvanlı çocuklarımız judoya hızlı bir şekilde adapte olup güzel başarılar elde edebiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarında ailelerin biraz daha bilinçli olmalarını temenni ettiğini dile getiren Uzun, "Bilinçli ailelerimiz var. Bu çocuk için çok önemli bir şeydir. Diğer ailelerin de çocuklarını bu spora ya da farklı bir spora göndermelerini tavsiye ederek, onlarla birlikte antrenmanlara gelmelerini istiyorum. Bu bizi ve çocuğu mutlu eder" şeklinde konuştu.

İlerde sporcu olmak istediğini vurgulayan judo öğrencisi Muhammet Arda Kayacı ise "Bu sporu çok seviyorum. İlerde sporcu olmak istediğim için bu kursa geliyorum. Hocalarım bana savunma hareketleri öğretiyor. Ben de bu doğrultuda çalışıyorum" ifadelerine yer verirken, yaşının küçük olduğunu fakat büyüdüğünde milli judocu olacağını söyleyen Musab Aydoğan isimli minik sporcu da, "Judoyu çok sevdiğimden dolayı buraya geldim. Hocalarım bana taktikler veriyor. Savunma hareketleri öğreniyorum. Yaşım küçük olabilir ama büyüdüğüm zaman milli takıma judocu olmaya gideceğim" şeklinde konuştu.