Tatvan'da, minibüste 29 kaçak göçmen yakalandı; 1 organizatör gözaltında
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Tatvan'da, minibüste 29 kaçak göçmen yakalandı; 1 organizatör gözaltında

Demirören Haber Ajansı / Ceren KURTYE - Haberler | Güncel
Tatvan'da, minibüste 29 kaçak göçmen yakalandı; 1 organizatör gözaltında

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polisin yol kontrolleri sırasında durdurduğu minibüste 29 kaçak göçmen yakalanırken, 1 organizatör de gözaltına alındı.

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BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polisin yol kontrolleri sırasında durdurduğu minibüste 29 kaçak göçmen yakalanırken, 1 organizatör de gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Bu sırada durdurulan minibüste, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 29 kaçak göçmen yakalandı, organizatör A.T. de gözaltına alındı. A.T., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaçak göçmenler ise sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ceren KURTYE

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