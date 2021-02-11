Tatvan'da minibüste 23 kaçak göçmen yakalandı
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Tatvan'da minibüste 23 kaçak göçmen yakalandı

11.02.2021 20:18 | Son Güncelleme: 11.02.2021 20:23
Tatvan'da minibüste 23 kaçak göçmen yakalandı

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polisin yol kontrolü sırasında durdurduğu minibüste ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 23 kaçak göçmen yakalandı.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polisin yol kontrolü sırasında durdurduğu minibüste ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 23 kaçak göçmen yakalandı.

Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenlerin tespit edilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin ilçe girişindeki uygulama noktasında yaptığı kontrollerde durdurulan minibüste, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen 23 kaçak göçmen yakalandı. İşlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen göçmenler, yapılan sağlık kontrollerinin ardından Van İl Göç İdaresi'ne gönderildi


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ceren KURTYE

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