Tatvan'da metamfetamin ele geçirildi
BİTLİS'te, bir eve düzenlenen operasyonda 126,95 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirdi, 1 kişi gözaltına alındı.
BİTLİS'te, bir eve düzenlenen operasyonda 126,95 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirdi, 1 kişi gözaltına alındı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından bir eve operasyon düzenlendi. Operayonda, evde yapılan aramalarda 126, 95 gram metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: DHA