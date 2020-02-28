Tatvan'da metamfetamin ele geçirildi
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Tatvan'da metamfetamin ele geçirildi

BİTLİS'te, bir eve düzenlenen operasyonda 126,95 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirdi, 1 kişi gözaltına alındı.

28.02.2020 11:11 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:11
Tatvan'da metamfetamin ele geçirildi

'te, bir eve düzenlenen operasyonda 126,95 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirdi, 1 kişi gözaltına alındı. 

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından bir eve operasyon düzenlendi. Operayonda, evde yapılan aramalarda 126, 95 gram metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. 


Kaynak: DHA

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