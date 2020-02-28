Tatvan'da metamfetamin ele geçirildi

28.02.2020 11:11 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:11

BİTLİS'te, bir eve düzenlenen operasyonda 126,95 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirdi, 1 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından bir eve operasyon düzenlendi. Operayonda, evde yapılan aramalarda 126, 95 gram metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA